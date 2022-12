Tak Gorzów świeci się już na święta... oraz mikołajki

Na kilkunastometrowej choince zapalone lampki, obok niej święcąca się bombka, a do tego ramka z życzeniami „Wesołych Świąt” i światełka na pobliskich drzewkach - tak wygląda tegoroczna iluminacja świąteczna, która rozbłysła w Gorzowie poniedziałkowy wieczór 5 grudnia.

Świąteczne oświetlenie jest w tym roku w skromniejszej wersji niż w latach poprzednich. To dlatego, że w górę wystrzeliły ceny za energię. W tym roku za prąd w mieście Gorzów płaci łącznie około 6 mln zł, natomiast prognozowany rachunek na przyszły rok to... ponad 25 mln zł. Magistrat musi więc oszczędzać. W związku z tym świąteczne oświetlenie w tym roku ograniczone zostało do Starego Rynku, a kosztuje ono miasto 65 tys. zł (a nie około 300 tys. zł jak w poprzednich latach). Iluminacja ma działać do 15 stycznia 2023.