Tak ma wyglądać stadion piłkarski w Gorzowie. Oto robocze wizualizacje

- To na razie wizualizacja robocze – podkreśla architekt. - Prace projektowe i uzgodnienia jeszcze trwają i zostaną zakończone w kwietniu – dodaje.

Ma mieć pojemność do 10 tys. widzów, a trybuny nie będą – tak jak dzisiaj – w kształcie owalu, a prostokąta. Tak już za kilka lat może wyglądać stadion piłkarski przy ul. Olimpijskiej. Aktualnie trwają prace nad koncepcją projektową. Przygotowuje ją gorzowski architekt Michał Heck. Udostępnił on właśnie kilka wizualizacji przyszłego stadionu.

Ostateczną wersję koncepcji zaprezentuje miasto. Na razie nie ma jeszcze planów co do konkretnej daty prezentacji. Spodziewamy się jednak, że będzie to wiosną.