Tak prezentowały się żużlowe gwiazdy na Gali PGE Ekstraligi. Bartosz Zmarzlik kolekcjonerem „Szczakieli” [ZDJĘCIA]

W sezonie 2022 Bartosz Zmarzlik był zdecydowanie najskuteczniejszym zawodnikiem ekstraligowych rozgrywek. „Wykręcił” imponującą średnią - 2,679 pkt. na jeden wyścig. Indywidualny mistrz świata jest najbardziej utytułowanym żużlowcem w historii przyznawania „Szczakieli". Gorzowianin kategorię na „Najlepszego Polskiego Zawodnika Sezonu” wygrywał również w sześciu ostatnich latach. W 2015 roku, kiedy rozpoczęto przyznawanie tradycyjnych już dziś nagród, wśród seniorów zajął drugie miejsce, ale triumfował w kategorii „Najlepszy Junior Sezonu”.

- Zawsze chciałem być najlepszy, raz na jakiś czas mi się to udaje – mówił Bartosz Zmarzlik, odbierając „Szczakiela”. – Razem ze swoim teamem, rodziną i sponsorami, ciężko na to pracuję. Po to również, żeby takie chwile, jak te, również przeżywać. Bo to jest bardzo przyjemne, dlatego dziękuję za wszystkie głosy, które otrzymałem.