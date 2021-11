Tak się bawił Gorzów! Tysiące ludzi śpiewały "Miłość w Zakopanem". Pamiętacie kiedy?

Tak pisaliśmy o tym wydarzeniu w 2018 r.:

Popularny Sławomir był gwiazdą pierwszego dnia "Koniec Lata Party", czyli trzydniowej imprezy, jaką Gorzów żegna wakacje. Wokalista pokazał, że potrafi wyczuć publikę, bo sprawił, że ludzie bawili się na całego. Zagrał wszystkie swoje największe przeboje i dorzucił kilka coverów, w tym wielki hit zespołu Queen czy... Fasolek. Tak. Fasolek. Dziecięcego zespołu z lat 80.

Wielu gorzowian próbowało przedrzeć się do swojego ulubieńca. Prosili ochronę o wpuszczenie za scenę, jednak ochroniarze byli nieugięci. Trzeba jednak zaznaczyć, że po niemal półtoragodzinnym występie Sławomir cierpliwie podpisywał koszulki, płyty i pozował do zdjęć z fanami.

Jednak występ Sławomira wcale nie był ostatnią atrakcją. Furorę o północy zrobił moskiewski duet didżejski: Filatov&Karas. Panowie dali się poznać jako twórcy wielkich, coverowych hitów, m.in. "Don't be so shy" czy "Tell it to my heart" i ich występ podtrzymał atmosferę po koncercie Sławomira.