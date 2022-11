Tak Stal Gorzów świętowała 75-lecie klubu! Było pięknie, kolorowo i radośnie! Bo to w końcu... urodziny!

- 75 lat to jest coś niesamowitego. Składa się na nie olbrzymia liczba sukcesów i wiele legend, które jeździły w klubie. To jest wielkie zobowiązanie do tego, żeby być mocnym punktem drużyny i tę historię tworzyć dalej - mówił w sobotę Martin Vaculik. Wraz z drużyną oraz byłymi zawodnikami i działaczami obchodził 75-lecie Stali Gorzów. Gala z tej okazji odbyła się w gorzowskim Teatrze Osterwy. Były wspomnienia, odznaczenia, podziękowania dla sponsorów za miniony sezon, a przede wszystkim wiele wspomnień.

- Nas jeszcze na świecie nie było, a Stal już istniała - mówił nam Mieczysław Woźniak, który jeździł w żółto-niebieskich barwach w latach 70. i 80.