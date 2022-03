Tak wyczyścisz piekarnik domowym sposobem! Produkty masz w domu. Sposoby na czyszczenie piekarnika bez chemii Małgorzata Czuba-Skarzyńska

Jeśli piekarnik wymaga tylko odświeżenia, to użyj mieszanki wody i octu (w proporcji pół na pół). Jeżeli ruszt w piekarniku musimy wyczyścić, to spalenizny pozbędziemy się, zanurzając go na kilka godzin w misce w wrzątkiem i szklanką octu. 123RF.com

Czyszczenie piekarnika to mało atrakcyjne zajęcie, dlatego często odkładamy je na później. Zwłaszcza jeśli nie robiliśmy tego wcześniej regularnie, to musimy usunąć dużo przypalonych resztek jedzenia i tłustych zabrudzeń. Jak wyczyścić piekarnik z trudnych do usunięcia, zapieczonych plam? Jak zrobić to bez użycia silnych środków chemicznych? Podsuwamy kilka sprawdzonych sposobów na czyszczenie piekarnika.