Tak wygląda centrum medyczne przy Wyszyńskiego. Pacjenci już je szturmują

Budynek przy Wyszyńskiego robi niezwykłe wrażenie. Nie tylko z zewnątrz (bardzo ładnie prezentuje się nocą), ale i w środku. Duży nacisk położono tu na przystępność obiektu dla osób niepełnosprawnych. Specjalnie dla nich są tu większe gabinety czy specjalnie urządzone toalety. Całość utrzymana w jasnych barwach.

GPS już niepotrzebny

- Gdy prawie 30 lat temu przy Pionierów uruchamialiśmy Eurodent, to na tamte czasy było to nowoczesne miejsce. Przez tyle lat wiele się jednak zmieniło. Powstało wiele nowych gabinetów, a my tam byliśmy ograniczeni powierzchnią czy parkingiem. Tu natomiast budynek ma trzy kondygnacje, a przy nim jest 80 miejsc parkingowych. To jest najbardziej doceniane przez pacjentów. Do nas przyjeżdżają osoby, które mieszkają od Cybinki po Wałcz. Na Pionierów to bez GPS-a nie mogli trafić. A jak już przyjeżdżali wcześniej, to nie było warunków w poczekalni - mówi lekarz.