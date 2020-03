Tak wymieniają śmietniki, że na podwórku urosła góra śmieci

- Przez ostatnie miesiące śmieci zabierała stąd Laguna. W środę 18 marca wzięła stąd swoje kubły. Nowe śmietniki miał podstawić nowy odbiorca śmieci. Kubłów jednak nikt nie podstawił – mówi pan Tadeusz, pokazując nam „altankę śmietnikową”. To właśnie tu trafiają odpady od okolicznych firm. Worków ze śmieciami jest już kilkadziesiąt.

- Ja nie wiem, czy ktoś o tym miejscu zapomniał. Bo śmietniki dla mieszkańców ul. Pionierów to jednak zostały podstawione – mówi Czytelnik.

Śmietniki są wymieniane, bo w mieście i pięciu okolicznych gminach - Bogdańcu, Deszcznie, Kłodawie, Lubiszynie i Santoku - dochodzi teraz do wymiany firm odbierających odpady. Na całym terenie za odbiór śmieci będzie odpowiadać konsorcjum złożone z gorzowskiego Inneko oraz wrocławskiego Komunalnika. Od 19 marca dotyczy to Zawarcia, Zakanala, śródmieścia oraz os. Słonecznego i Wieprzyc (tu dotychczas śmieci odbierała Laguna do spółki z Inneko). Z kolei od 1 kwietnia dotyczyć to będzie pozostałych dzielnic Gorzowa: os. Staszica, Piasków, Górczyna, Dolinek i Janic (gdzie śmieci odbiera jeszcze Eneris) oraz w gmninach (tu działalność kończy Albar).