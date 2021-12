Taka instalacja artystyczna stanie w centrum. Upamiętni Gorzowski Sierpień

Gorzowskim Sierpniem określa się wydarzenia, do jakich doszło w mieście 31 sierpnia 1982 r. Tamtego dnia odbyła się największa w historii Ziemi Lubuskiej demonstracja polityczna. Tłum ludzi (zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej mogło być on nawet 10-tysięczny) protestowało w centrum Gorzowa przeciwko trwającemu wciąż stanowi wojennemu. Całe zgromadzenie zostało spacyfikowane przez ówczesną władzę. Starcia między milicją a mieszkańcami trwały do wieczora.