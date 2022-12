Taki będzie stadion piłkarski w Gorzowie? Ma być na miarę I ligi

- Prace nad koncepcją stadionu w toku - poinformował w czwartek 8 grudnia Stilon Gorzów. I jako dowód przedstawił zdjęcia pokazujące, jak ma wyglądać stadion piłkarski przy ul. Olimpijskiej po modernizacji. Obiekt, na którym swoje III-ligowe mecze rozgrywają Stilon Gorzów i Warta Gorzów niedługo będzie miał już sto lat. Zbudowany został bowiem jeszcze przez Niemców, a było to w latach 1927-1929.

O konieczności modernizacji stadionu mówi się w Gorzowie od lat. Teraz ma się to ziścić. W ostatnich dniach tegorocznego lata, we wrześniu, urzędnicy wybrali wykonawcę koncepcji. Został nim architekt Michał Heck, który właśnie pracuje nad koncepcją. Pierwsze efekty jego pracy możemy już zobaczyć na kilku zdjęciach prezentujących - na papierze - przyszły stadion.

Po zmianach trybuny stadionu mają być z każdego boku boiska. Cała infrastruktura ma być bogata i spełniać wymogi nawet I ligi. Oprócz takich oczywistych elementów jak szatnie dla drużyn, szatnie dla sędziów, mają być też siłownia, gabinety masażu i odnowy biologicznej z wanną na lód czy sale do konferencji prasowych, a także studio telewizyjne, reżyserka telewizyjna. Ma być nawet pokój VAR, a więc miejsce, gdzie można będzie analizować zapis wideo, co ma pomóc w podjęciu sędziemu właściwej decyzji w spornych sytuacjach. Oprócz tego ma być nowe nagłośnienie, monitoring czy miejsca parkingowe. Miasto chce, by stadion miał pojemność 8-10 tys. osób.

