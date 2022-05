Taki żużel chce się oglądać! Szkoda tylko, że finał dla Stali Gorzów nie był zwycięski

Jeszcze w piątek popołudniu nie było wiadomo, czy Szymon Woźniak zdecyduję się w niedzielę pojechać na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu przeciw drużynowemu mistrzowi Polski. Jednak już w sobotę poznaliśmy odpowiedź na to pytanie: kontuzjowany przez ostatnie dni żużlowiec brązowych medalistów mistrzostw kraju zdążył z rehabilitacją, a ból złamań w okolicach odcinka lędźwiowego kręgosłupa sprzed ok. dwa tygodnie temu nie doskwierał na tyle, by kolejny raz w tym sezonie dopingował żółto-niebieskich jako jedynie kibic. – Jeszcze tydzień temu myślałem, że nie wystartuję – przyznawał przed zawodami Woźniak na antenie Canal+ Sport 5.

O tym, że ta pomoc okazała się skuteczna niech świadczy fakt, że w pierwszym swoim biegu gorzowianin wystrzelił spod taśmy jak z procy i mógł swobodnie mknąć do mety. Najpierw mając za plecami Taia Woffindena, a następnie Martina Vaculika, bo Słowak wykorzystał lukę, jaką zostawił mu Brytyjczyk i się w nią wcisnął. W trzech kolejnych biegach tej serii kolejność na kresce ustaliła się po wyjściu z pierwszego łuku.