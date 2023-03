Takich warsztatów tylko pozazdrościć. Jak 8 marca obchodziły kobiety biznesu?

Izbowy Dzień Kobiet to pomysł Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, która zorganizowała go we współpracy z GBSBank. Odbyło się ono w Lubuskim Centrum Przedsiębiorczości, które znajduje się w wyremontowanej willi Jaehnego.

- Wydarzenie miało na celu integrację kobiet z lubuskiego środowiska biznesowego, dostarczenie wiedzy, inspiracji, a także możliwość wymiany doświadczeń – mówi Tomasz Molski z Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.