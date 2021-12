Takich znalezisk nie spodziewali się archeolodzy! Ziemia przy Szkolnej kryła ślady... plemienia Gotów?!

To znalezisko było zaskoczeniem nawet dla samych archeologów! Dokonali go podczas trwających przez kilka miesięcy prac u zbiegu ulic: Szkolnej i Warszawskiej. W ramach tzw. Kwartału Kultury trwa tu budowa łącznika pomiędzy budynkiem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznym a budynkiem byłego gimnazjum. W miejscu, gdzie ono będzie archeolodzy natrafili oni na cmentarzysko z czasów kultury wielbarskiej, a więc z okresu rzymskiego.

To czasy z początku naszej ery

Kultura wielbarska (swą nazwę wzięła od dzisiejszej dzielnicy Malborka) rozwijała się między I a V wiekiem naszej ery na wschodnich terenach dzisiejszej Polski oraz zachodniej Ukrainie. Związana była z Gotami, czyli skandynawskim plemieniem wschodniogermańskim. Pochówki tej kultury charakteryzują się tym, że były birytualne, czyli dokonywano ciałopalenia, ale także chowano do ziemi całe ciało. - W tym przypadku mamy dziesięć pochówków szkieletowych i trzydzieści sześć ciałopalnych. To znalezisko pochodzi prawdopodobnie z końca I wieku - początku II wieku - mówi Stanisław Sinkowski, szef działu archeologii Muzeum Lubuskiego w Gorzowie. Dodaje, że cmentarzysko ma bardzo bogaty inwentarz grobowy. - Znaleźliśmy w nim bardzo dużo ozdób. W grobach były przeważnie po trzy zapinki czy małe naczynia towarzyszące. Oprócz pochówków znaleźliśmy sporo biżuterii sprzed wieków. Jest ona ze srebra i złota - mówi archeolog.

Koło Gorzowa znaleziono prawdziwy skarb. To sensacja!

W obu typach grobów, a więc i ciałopalnych, i szkieletowych, przewijały się też przęśliki, czyli ciężarki przymocowywane do wrzeciona.

- Ten przedmiot sugeruje, że dominującą płcią na cmentarzysku były kobiety - mówi Sinkowski. Co ważne, do tej pory nie znaleziono cmentarzyska, w którym byłyby pochówki mężczyzn. Można więc dziś przypuszczać, że spora część mężczyzn wyruszyła w tamtym okresie na wyprawy wojenne.