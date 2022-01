Takie meble mieszkańcy województwa lubuskiego oddają na OLX zupełnie za darmo! Aleksandra Sierżant

Odbiór: Chwalęcice Opis: oddam za darmo !!! wersalka + 2 fotele wersalka z funkcja spanie jednak ma uszkodzony mechanizm rozkładania (zdj. 2); stan dobry, wytarta w jednym rogu tapicerka (zdj. 3), fotele maja odrapane podłokietniki tylko odbiór osobisty z samodzielnym wynoszeniem - 1 piętro bez windy TUTAJ: LINK OLX.pl Zobacz galerię (30 zdjęć)

Umeblować mieszkanie zupełnie za darmo? Tak, to możliwe! Na stronie OLX.pl mieszkańcy lubuskiego wystawiają ogłoszenia dotyczące mebli, które chcą oddać. Zazwyczaj jednak preferowany jest odbiór osobisty, o czym należy pamiętać. Do oddania są sofy, meble kuchenne, łóżka... Zobaczcie sami, co Lubuszanie wystawiają na OLX.pl i nie chcą za to pieniędzy! >>>