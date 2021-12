Takie ozdoby na święta można kupić na kiermaszu w Gorzowie!

- Można tu znaleźć przepiękne rzeczy zrobione w czasie zajęć rehabilitacyjnych. Pomimo ograniczeń covidowych zainteresowanie pracwoników urzędu jest naprawdę spore. Organizacja kiermaszu to element pracy zespołu „Administracja po ludzku, czyli urzędnik wrażliwy społecznie”, który przez cały rok podejmuje różne inicjatywy, by urząd i urzędnicy stali się bliżsi klientom i mieszkańcom. Mamy w tym osiągnięcia i jesteśmy doceniani choćby przez szefa Służby Cywilnej czy Radę Ministrów - mówił w czwartek wojewoda Władysław Dajczak przy okazji otwarcia kiermaszu.

W piątek drugi i ostatni dzień kiermaszu. Potrwa on od 9.30 do 13.30. Cały zysk ze sprzedaży ozdób i wyrobów środowiskowe domy samopomocy i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze przeznaczą na zakup materiałów do rękodzieła.

Na kiermaszu można kupić m.in. bombki, stroiki, choinki wykonane z drewna czy z materiału, skrzaty i renifery, a także talerzyki, podstawki czy świece oraz pierniczki.

Przypomnijmy, że przedświąteczny klimat będzie można poczuć także w centrum miasta. Od 16 do 19 grudnia na gorzowskim Starym Rynku zaplanowany został - to już impreza organizowana przez magistrat - Jarmark Bożonarodzeniowy.