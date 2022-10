Takiej grubej kasy Gorzów jeszcze nigdy nie dostał. 250 mln zł na obwodnicę i uzbrojenie Mironickiej

To największe dofinansowania w historii Gorzowa i Gubina. Oba lubuskie miasta dostały je w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Gorzów przeznaczy 250 mln zł na dozbrojenie terenów inwestycyjnych w okolicy północnego węzła z drogą S3 oraz na budowę północnej obwodnicy miasta. Z kolei Gubin dostał 26,5 mln zł na zrobienie drogi między strefą przemysłową i przejściem granicznym w Gubinku.

W sobotę 15 października poświęcona była temu specjalna konferencja prasowa w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. - Chcemy wprowadzenia nowych inwestycji, które spełnią oczekiwania mieszkańców. To inwestycje, które nie będą tworzyły tanich miejsc pracy. To mają być inwestorzy z nowoczesnymi technologiami - mówił wojewoda Władysław Dajczak. - Polska musi poprawić ofertę inwestycyjną. Możliwości, z punktu widzenia terenów inwestycyjnych, zostały jednak w Polsce właściwie wyczerpane. Potrzebujemy więc nowych terenów, dobrze uzbrojonych, z dobrą i nowoczesną infrastrukturą. Te pieniądze mają te tereny zapewnić - dodawał.

Gorzów: złoty pociąg z pieniędzmi

Gorzów za rządowe pieniądze zamierza m.in. uzbroić 220 hektarów przy ul. Mironickiej.

- Kiedy doszło do pierwszego kroku, czyli do zamiany gruntów i pozyskania ich na rzecz strefy ekonomicznej, na rzecz miasta, wtedy powiedzieliśmy jasno: że pani minister Elżbieta Rafalska sprowadziła do Gorzowa „złoty pociąg”. Dzisiaj ten „złoty pociąg” wyładował się góra pieniędzy i dzięki temu będziemy mogli poprowadzić Gorzów przez najbliższe kilkadziesiąt lat w bardzo dobrym kierunku rozwoju - mówił prezydent miasta Jacek Wójcicki.