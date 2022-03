Takimi maszynami jeździło się kiedyś w Gorzowie. Co za bryki! Co za motocykle!

Widać to na zdjęciach Gorzowa sprzed lat, które zrobił ponad pół wieku temu Kurt Mazur. Ulice w centrum, które dziś są pełne samochodów, wydają się być opustoszałe. I tylko raz na jakiś czas przejeżdża nimi samochód albo motocykl. Widać też rowery, a nawet… furmanki. Popularnym środkiem przemieszczania się były wtedy tramwaje, autobusy, a także… łódź Pawła Zacharka. Sami zobaczcie, jak to wyglądało!

Przypomnijmy: Kurt Mazur urodził się 5 sierpnia 1941 r. we Lwowie. Do Gorzowa przyjechał w 1945 r. z ojcem Eugeniuszem. Niedługo potem zaczął robić miastu zdjęcia. Wykonał setki fotografii. Dziś są one absolutnie bezcenne z kronikarskiego punktu widzenia. Pokazują miasto, jego mieszkańców, codzienność, wyjątkowe momenty.

K. Mazur bezpłatnie przekazał całą kolekcję GL. Zdjęcia prezentujemy na łamach gazety od lat - przy różnych okazjach.