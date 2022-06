Targ nad Jeziorem w Kłodawie. Spotkacie tu wielu wystawców i kupicie same pyszności. Zobaczcie! ||ZDJĘCIA

Targ nad Jeziorem to świetna i nowa inicjatywa. W Kłodawie pod Gorzowem, co niedzielę, organizowane jest targowisko, bazarek, na którym swoje produkty sprzedają rolnicy i producenci innych wyrobów. Targ działa od rana do godziny 14.00 na ul. Wojcieszyckiej w Kłodawie (tuż naprzeciwko nowego żłobka i przedszkola). Jego oferta jest szeroka i różnorodna. Na miejscu spotkacie kilkudziesięciu wystawców. Zobaczcie zdjęcia!

