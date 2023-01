Te budynki w centrum Gorzowa czekają na nowych właścicieli. Znajdą się chętni? Magdalena Marszałek

Jeśli dobra lokalizacja jest kluczem do sprzedaży, to w tym przypadku nie powinno być z nią problemu. Na kupca czeka budynek po dawnej centrali rybnej przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic Gorzowa. Ale to nie jedyny charakterystyczny obiekt w centrum miasta, który szuka nowego właściciela.