Te określenia znają tylko gorzowianie. Tak się mówi po gorzowsku. Wiecie, gdzie jest "koło kamienia"?

Zaczęło się od wpisu na naszym facebookowym profilu Gorzów Wielkopolski naszemiasto.pl. "Dominanta (nazywana też pająkiem), Filipinka, kwadrat, skocznia... Jak jeszcze mówi się "po gorzowsku"? Jakie określenia miejsc czy budynków znacie albo używacie (...)?".

Efekt przeszedł nasze oczekiwania. Post przeczytało ponad 13 tys. internautów, pojawiło się ponad 120 komentarzy, przychodziły też wiadomości. Tak stworzyliśmy nasz słowniczek - gorzowski alfabet.

Co się okazało? Że niemal wszyscy do określania miejsc czy obiektów używamy dawnych nazw albo wyrazów nawiązujących do poprzednich funkcji. Jednak i tutaj swoje piętno odbił czas. Starsi mieszkańcy czasami posługują się nazwami, których młodsi... nie mają prawa pamiętać. Może w porozumieniu ponad pokoleniami pomoże nasza galeria?

