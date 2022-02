Te produkty działają jak naturalny doping. Spożywanie ich może poprawić wydolność i koncentrację. Włącz je do diety i zobacz efekty

Warzywo spożywane regularnie może zwiększyć wytrzymałość organizmu oraz pozwoli znacznie wydłużyć czas treningu. Dlaczego tak się dzieje? To zasługa obecności azotanów, które rozszerzają naczynia krwionośne, dzięki czemu serce jest lepiej ukrwione, co wpływa na wzrost wydolności. Szacuje się, że zarówno dłuższa suplementacja (trwająca do 2 tygodni), jak i podanie soku 2–3 godziny przed aktywnością znacząco poprawia wydolność organizmu. Warto wspomnieć, że takie właściwości ma tylko surowy burak, ponieważ podczas obróbki termicznej związki ulegają utlenieniu. Dlatego najlepszym sposobem ich spożywania może okazać się picie świeżo wyciskanego soku.

Angelika Mostowa/gettyimages