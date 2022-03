Te rasy psów są niezwykle przyjacielskie. One nie znoszą samotności! Kochają ludzi, przytulasy i wspólne zabawy

Naukowcy wyróżnili rasy psów, które nie znoszą samotności

Stwierdzenie, że istnieją rasy psów, które nie znoszą samotności, nie jest wróżeniem z fusów. To stwierdzenie powstało na podstawie przeprowadzonych badań.

Ceniony szkoleniowiec i specjalista od psów, Danny Wilson, wyróżnił pięć ras psów, które nie potrafią żyć w samotności. Wśród nich są mniejsze psiaki, jak i te większe. Warto zapoznać się z wynikami badań tego eksperta, gdyż mogą być one dla nas cenną wskazówką, jak postępować ze swoim pupilem. Często nie ma cię w domu? Pracujesz od świtu do nocy? Jeśli tak, to nie powinieneś decydować się na te rasy psów. A jeśli już, któryś z tych czworonogów stał się twoim przyjacielem, to zmień rytm swojego dnia. Te rasy psów nie powinny same przebywać w czterech ścianach: to im szkodzi!