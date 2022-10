Te rekolekcje są dla wytrwałych. Potrwają aż... 33 dni!

33 dni rekolekcji? To jakieś „szaleństwo”!

- [śmiech] W jakimś sensie na pewno, bo to jest wymagające. Wymaga samozaparcia i motywowania się każdego dnia.

Co to właściwie są za rekolekcje?

- To rekolekcje zawierzenia się Matce Bożej. Mówi się, że to nawet „oddanie się w niewolę Maryi”, czyli, żeby ona się nami zajęła, zaopiekowała i prowadziła jako najwierniejsza uczennica Swojego Syna - Jezusa Chrystusa.