Te stare zdjęcia Gorzowa są jak podróż w czasie. Rozpoznacie wszystkie miejsca?

Stare zdjęcia Gorzowa znajdują się w kilku publicznych instytucjach, a także w naszym, gazetowym archiwum. Jednak wiele fotograficznych perełek jest w Waszych prywatnych albumach. Dziś kolejna ich porcja.

Nasze ulubione zdjęcie? Znowu nie umiemy wybrać. Chociaż... Wspaniałą wartość ma fotografia z wielkim kamieniem. Przed laty leżał on przy skrzyżowaniu ul. Walczaka i Pomorskiej. Stąd do dziś wielu starszych gorzowian mówi na to miejsce "koło kamienia". I jeszcze KAPITALNE zdjęcie z ul. Jerzego. Wyglądała kiedyś inaczej, niż teraz.

Zobaczcie niezwykłe zdjęcia ze zbiorów naszych Czytelników m.in. z albumu Pani Irminy, Urszuli, Danieli czy Pani Ireny. Dziękujemy!

