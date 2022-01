Te zwierzaki żyją w Lubuskiem, tuż obok nas! Zobaczcie zdjęcia z leśnej fotopułapki

Fotopułakpki to specjalne urządzenia, które na podstawie ruchu robią zdjęcia lub też filmy. Służą one m.in. leśnikom do obserwacji zwierzyny. Zdjęcie zrobione z takiej fotopułapki ma dobrą jakość i pokazuje zwierzę z bliska w jego naturalnym otoczeniu. Kilka takich zdjęć opublikowało Nadleśnictwo Krzystkowice. Widać na nich zwierzęta żyjące w naszych lubuskich lasach. Zobaczcie te zdjęcia: są naprawdę wyjątkowe! Przeczytaj też: Wilki coraz śmielej podchodzą do zabudowań. Czy jest się czego obawiać? WIDEO: Jabłka i ich odmiany. Które warto jeść?

Facebook: Nadleśnictwo Krzystkowice