Teatr Osterwy szykuje spektakl o Papuszy. Kto ją zagra?

- W spektaklu nie mamy jednej Papuszy. Mamy sześć aktorek, które będą grały Papuszę. „Chór Papusz” pozwoli opowiadać historię nie tylko zamykającą się w przedwojennym i powojennym taborze rodziny Wajsów. Potrzebny jest nam do pokazania głosu nie tyle upominającego się o swoje prawa czy wykrzykującego swój ból - mówi Katarzyna Knychalska. Jest autorką scenariusza do sztuki „Papusza znaczy lalka”. Przygotowania do jej wystawienia rozpoczęły się w Teatrze Osterwy we wtorek 2 sierpnia.

Spektakl reżyseruje Jacek Głomb, dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. I jest to kolejna współpraca reżysera z gorzowską sceną.

- Gdy 12 lat temu po raz pierwszy spotkaliśmy się z dyrektorem Janem Tomaszewiczem, pojawiło się pytanie, jakim tematem mam się zająć w Gorzowie. Były do wyboru dwa ikoniczne tematy w Gorzowie: żużel i Papuszę - wspomina J. Głomb. W 2010 r. wyreżyserował u nas „Zapach żużla”, sześć lat później „Stilon - najlepszy ze światów”. Teraz przyszedł czas więc na Papuszę.

- Bardzo bym chciał, żeby to był spektakl współczesny, żeby on nie był historyczny. Papusza jest historią, ale my robimy spektakl w innym świecie niż ten, w którym ona żyła - mówi reżyser.