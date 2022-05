Teatr Osterwy znów ma bezpłatne bilety. Jak odebrać wejściówki na spektakl?

Jan Tomaszewicz, dyrektor teatru, a także reżyser spektaklu, mówi, że projekt „1980. Czas zrywu patriotycznego” skierowany jest głównie do młodych ludzi.

- W tym roku jest okrągła rocznica wydarzeń pod katedrą, które miały miejsce w 1982 roku. Te wydarzenia są mało znane w Polsce, a to był ogromny zryw, determinacja i odwaga mieszkańców Gorzowa. Dziś młodzież nie wie, co to był Sierpień ’80. Chcemy więc poprzez formę wydarzeń scenicznych namówić ją, by sięgnęła po materiały, które pozwolą opowiedzieć o tamtych chwilach, o tym zrywie, który narastał w Polakach przez lata - mówi dyrektor Tomaszewicz.