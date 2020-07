Tego jeszcze nie było. Pięć turniejów żużlowego cyklu SEC w trzy i pół tygodnia

Pięć turniejów jednego cyklu w zaledwie trzy i pół tygodnia - tego w żużlu jeszcze nie było. W sobotę (4 lipca) o godz. 17.00 rusza rywalizacja o tytuł mistrza Europy. W związku z pandemią koronawirusa wszystkie finały TAURON Speedway Euro Championship odbędą się w Polsce, na czterech torach. Jednym ze stałych uczestników cyklu SEC jest Krzysztof Kasprzak, reprezentujący lubuski klub Moje Bermudy Stal Gorzów.

Wszystkie turnieje SEC kibice obejrzą w Eurosporcie.

Polak nigdy nie wygrał cyklu. Blisko był Krzysztof Kasprzak.

W Toruniu z „dziką kartą” wystartuje Bartosz Zmarzlik.

Sezon żużlowy nabiera tempa. Jeszcze niedawno wydawało się, że w związku z pandemią, będzie jedynie szansa na rozgrywanie meczów ligowych. Na szczęście będzie inaczej. W lipcu kalendarz imprez żużlowych został mocno rozbudowany, m.in. o Indywidualne Mistrzostwa Europy. Cykl TAURON Speedway Euro Championship rusza już sobotę na toruńskiej MotoArenie. Tu rozegrane zostaną też ostatnie zawody (29 lipca). Ponadto żużlowcy ścigać się będą w Bydgoszczy (8 lipca), Gnieźnie (15 lipca) i Rybniku (22 lipca).

- Indywidualne Mistrzostwa Europy na żużlu to bardzo ważne zawody dla FIM Europe - stwierdził Michał Sikora, prezes Polskiego Związku Motorowego. - To pierwsze zmagania w trakcie pandemii o tak wysokim znaczeniu. Cieszymy się, że część kibiców będzie mogła zasiąść na trybunach. Cykl rośnie w siłę, o czym świadczy fakt, że każda z rund transmitowana będzie przez Eurosport.

SEC. Poznamy pierwszego uczestnika Grand Prix Stawką tegorocznej batalii w SEC nie są wyłącznie medale mistrzostw Europy. Po raz pierwszy w ośmioletniej historii tych rozgrywek zwycięzca uzyska awans do kolejnego cyklu Grand Prix (2021). Do udziału w walce o tak cenną premię zaproszony został m.in. jeden z liderów Moje Barmudy Stali Gorzów Krzysztof Kasprzak, brązowy medalista SEC z 2016 roku. Drugi zawodnik z lubuskiego klubu w tegorocznej rywalizacji to reprezentant RM Solar Falubazu Zielona Góra – Duńczyk Michael Jepsen Jensen. On też został nominowany do stawki zawodników, bo pewne miejsce miała tylko piątka najlepszych z poprzednich rozgrywek - Mikkel Michelsen (Dania), Grigorij Łaguta (Rosja), Leon Madsen (Dania) oraz Polacy Kacper Woryna (ROW Rybnik) i Bartosz Smektała (Unia Leszno). - Niestety, nie mogliśmy przeprowadzić czterech rund eliminacyjnych oraz turnieju SEC Challenge, w związku z tym poprosiliśmy krajowe federacje o wyselekcjonowanie dwóch kandydatów do udział w tegorocznych zmaganiach – mówił Piotr Szymański, przewodniczący Komisji Wyścigów Torowych FIM Europe.

- Jestem szczęśliwy, że mogę bronić tytułu mistrzowskiego. Obawiałem się, że cykl może nie odbyć się – powiedział Mikkel Michelsen, mistrz Europy 2019. - Cieszę się, że wszystkie rundy odbędą się w lipcu. W tym sezonie nie będziemy zbyt zapracowani, dlatego zawody w środku tygodnia z taką częstotliwością to świetny pomysł. Moim celem jest obronić tytuł. W poprzednim sezonie nie rozpocząłem cyklu zbyt dobrze, jednak druga cześć zmagań była dużo lepsza, dzięki czemu mogłem sięgnąć po złoto.

SEC. Polakowi jeszcze nie udało się wygrać cyklu Czy Polak w końcu sięgnie po tytuł mistrzowski? Do tej pory żadnemu z zawodników, startujących w biało-czerwonych barwach nie udało się odnieść triumfu w SEC. Być może fakt, iż finały rozegrane zostaną wyłącznie na polskich torach, będzie odpowiednią motywacją. Ostatnim Indywidualnym Mistrzem Europy reprezentującym Polskę był Sebastian Ułamek. Triumfował w jednodniowym finale, w sezonie 2010 na torze w Tarnowie. W dwóch następnych latach Tomasz Gapiński i Robert Miśkowiak musieli zadowolić się srebrnymi medalami. Ten drugi uczynił to w pierwszym roku, w którym najlepszego zawodnika w Europie wyłaniano po czterech turniejach. Rok później zmagania te przerodziły się w cykl Speedway Euro Championship, od tamtej pory Polakom nie idzie w tej rywalizacji zbyt dobrze. Świadczą o tym tylko dwa medale, wywalczone przez zawodników z Polski na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. Najbliżej końcowego triumfu był Krzysztof Kasprzak w 2016 roku. Zawodnik Stali Gorzów w klasyfikacji generalnej przegrał z mistrzem Europy Duńczykiem Nickim Pedersenem ledwie dwoma punktami. Co więcej, gorzowianin nie wywalczył nawet srebrnego medalu, gdyż w wyścigu dodatkowym na torze w Rybniku przegrał z Czechem Vaclavem Milikiem. Drugi medal – srebrny – w SEC wywalczył Jarosław Hampel w sezonie 2018.

O braku szczęścia może mówić natomiast Kacper Woryna, który o podium otarł się przed rokiem. W biegu dodatkowym, po defekcie motocykla, został pokonany przez Duńczyka Leona Madsena, który zgarnął brązowy krążek.

Wracając do Krzysztofa Kasprzaka, tegoroczny SEC będzie dla niego powrotem do walki o Indywidualne Mistrzostwo Europy po roku przerwy. Po wspomnianym sezonie 2016, w którym był trzeci, rok później spisał się nieco gorzej, zajął czwarte miejsce. Z kolei o wyniku z 2018 roku stalowiec z pewnością chciał szybko zapomnieć, zajął 11. miejsce w cyklu, a w każdym z czterech finałów starty kończył na serii zasadniczej. Koniec minionego sezonu był dla Krzysztofa Kasprzaka udany, dzięki czemu udało mu się zwyciężyć w finale Złotego Kasku. Przez sytuację spowodowaną koronawirusem i brak eliminacji, żużlowiec z Gorzowa został nominowany do tegorocznego cyklu SEC.

Mistrz świata Bartosz Zmarzlik też na starcie W pierwszych zawodach nowego cyklu SEC Krzysztof Kasprzak nie będzie jedynym zawodnikiem Stali Gorzów. Na MotoArenie w Toruniu z „dziką kartą” wystartuje mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Organizatorzy na kolejne dwie rundy też zaprosili zawodników z cyklu Grand Prix, w Gnieźnie wystartuje Patryk Dudek (RM Solar Falubaz Zielona Góra), a w Bydgoszczy Rosjanin Emil Sajfutdinow (Fogo Unia Leszno).

- Startów jest, jak na lekarstwo, dlatego każdy dodatkowy występ na pewno będzie dla mnie dobry i pomoże jeszcze bardziej zbliżyć się do optymalnej formy – powiedział Bartosz Zmarzlik. - Chciałem bardzo podziękować firmie One Sport za dziką kartę na zawody w Toruniu. To będzie mój debiut w Mistrzostwach Europy, ale patrząc na zawodników, którzy ścigają się tam na co dzień, to z pewnością nie będzie łatwy wieczór dla mnie. Oczywiście zrobię wszystko, żeby wygrać i pokazać moc, ale piętnastu pozostałych gości będzie chciało wygrać z mistrzem świata. Pierwszy z brzegu jest Leon Madsen, który pewnie będzie chciał rewanżu za mistrzostwa świata, więc kibice z pewnością zobaczą ciekawe zawody. Patryk Dudek w Gnieźnie wystartuje 15 lipca. - Jestem niezwykle wdzięczny za to, że otrzymam szansę startu – stwierdził zawodnik Falubazu. - Miałem już okazję startować w cyklu kilka lat temu i muszę przyznać, że SEC zrobił naprawdę duży postęp jakościowy. Co do toru w Gnieźnie, to mam z nim same dobre wspomnienia, więc z przyjemnością tam pojadę i powalczę o dobry wynik. Oczywiście mam nadzieję, że zwycięzcą cyklu będzie Polak, bo chciałbym, żeby to mój rodak awansował jako pierwszy do Grand Prix. Oczywiście wszyscy będą chcieli wygrać, ale ja im trochę w tym poprzeszkadzam.

STALI UCZESTNICY SEC 2020

1. Mikkel Michelsen (Dania), 2. Grigorij Łaguta (Rosja), 3. Leon Madsen (Dania), 4. Kacper Woryna (Polska), 5. Bartosz Smektała (Polska), 6. Andrzej Lebiediew (Łotwa), 7. Vaclav Milik (Czechy), 8. Nicki Pedersen (Dania), 9. Krzysztof Kasprzak (Polska), 10. Michael Jepsen Jensen (Dania), 11. Robert Lambert (Wielka Brytania), 12. Andriej Kudriaszow (Rosja), 13. Kai Huckenbeck (Niemcy), 14. David Bellego (Francja), 15. Peter Ljung (Szwecja).

