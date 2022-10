Tego spaceru pasjonaci Gorzowa nie mogą opuścić!

Pasjonaci Gorzowa nie powinni przegapić takiej okazji. We wtorek 11 października sprzed wejścia do spichlerza na gorzowskim Zawarciu wyruszy spacer śladami rysunków Romana Picińskiego.

Nowy mural w Gorzowie. Nawiązuje do historii miasta sprzed lat

Miłośnikom historii miasta Romana Picińskiego nie trzeba przedstawiać. To gorzowski malarz i grafik, który od lat wykonuje rysunki przedstawiające dawny Gorzów, jeszcze z czasów niemieckich. Te dzieła trafiają na pocztówki, które wydaje Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zawarcia. Nasza redakcja pomaga w ich dystrybucji wśród mieszkańców i gdy tylko się one ukazują, cieszą się takim wzięciem, że rozdajemy wszystkie do ostatniego egzemplarza.

Rysunki Romana Picińskiego trafiają też na ściany kamienic. Ponad dwa lata temu grupa ARToteka przeniosła je na elewacje kamienic przy ulicach: Jerzego, Przemysłowej i Kolejowej.

Wtorkowy spacer odbędzie się właśnie śladami pocztówek i murali. Rozpocznie się on o 16.00, a na spacer poprowadzą: sam autor, czyli Roman Piciński oraz Grzegorz Musiałowicz (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zawarcia), Adam Mrukowicz (pomysłodawca widokówek) i Magdalena Walentynowicz (to ona napisała wniosek do budżetu obywatelskiego, z którego pochodziły pieniądze na wykonanie murali).