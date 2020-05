Ten kościół to równolatek katedry w Gorzowie

Kościół w Wojcieszycach został zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku. Śmiało można więc powiedzieć, że zbudowany został niemal w tym samym czasie, co katedra w Gorzowie (ona z kolei była budowana pod koniec XIII w.).

Świątynia powstawała tu około 700 lat temu. Tuż po założeniu wsi, która istnieje od drugiej połowy trzynastego stulecia. Kościół podlegał pod biskupstwo w Kamieniu Pomorskim i – jak czytamy na wojcieszyce.info – do XVI wieku był kościołem parafialnym.

Zbliżony do dzisiejszego kształt świątynia zyskała na początku XVIII w. Wtedy to dobudowana została wieża. Ostatnie większe zmiany (np. zamurowanie okien czy wejście do krypty) zaszły około 90 lat temu.

Od 1946 r. kościół jest świątynią filialną parafii w Różankach, jest kościołem pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża. Msze święte odprawiane są tutaj w niedziele o 11.30.

Kościół znajduje się w centrum wsi. Jak do niego dojechać z Gorzowa? My polecamy polną drogę z Gorzowa. Jej bieg rozpoczyna się pomiędzy ogródkami działkowymi od ul. Szarych Szeregów. W środę 29 kwietnia gorzowscy radni ustalili, że droga będzie teraz ul. Wojcieszycką. Samochodem można tu dojechać od strony Kłodawy lub Rożanek.