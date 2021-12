Ten numer zapiszcie sobie w telefonie! Zobaczycie, że się przyda

Jeśli czytacie ten artykuł, to zróbcie sobie kilkunastosekundową przerwę i zapiszcie sobie ten numer w telefonie. 95 7355 666 to „zielony numer alarmowy”. Prędzej czy później pewnie się przyda i będziecie go mieli pod ręką. W godzinach pracy gorzowskiego magistratu pod tym numerem urzędnicy będą przyjmować zgłoszenia spraw związanych z zielenią i środowiskiem.