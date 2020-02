Ten park logistyczny może podnieść poziom płac w Gorzowie

Przy ul. Szczecińskiej powstaje Panattoni Park. Znajdzie tu pracę około 100 osób. A że mamy bardzo niskie bezrobocie, inwestycja może sprawić, że firmy zaczną walczyć o pracownika wyższymi płacami.

- To inwestycja o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego naszego miasta. Wielu potencjalnych inwestorów przed wejściem do Gorzowa pyta się o przestrzeń magazynową. Główny profit dla miasta to podatek od nieruchomości. To będą setki tysięcy złotych – mówił w piątek 14 lutego prezydent Jacek Wójcicki. Przy ul. Szczecińskiej odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Panattoni Park. Park logistyczno-przemysłowy stawia firma Panattoni, której model biznesowy polega na tym, że buduje obiekty, które później wynajmuje.

- Dopiero rozpoczynamy budowę. Teraz jesteśmy na etapie stawiania budynków – mówił w piątek Tomasz Śrama, który odpowiada w firmie za rozwój. Docelowo Panattoni chce postawić dwa obiekty o łącznej powierzchni 69,2 tys. mkw. Na razie buduje pierwszy z nich, który będzie mieć powierzchnię 37 tys. mkw. (konkretnie powstaje pierwsza cześć tego budynku). - Te obiekty pozwolą na magazynowanie towaru do 10 metrów wysokości – dodawał Śrama.

Inwestycja kosztuje kilkadziesiąt milionów złotych. Za sąsiada mieć będzie centrum dystrybucyjne Jeronimo Martins, czyli właściciela Biedronki. Budowa ma zakończyć się najpóźniej w lipcu. Choć przy ul. Szczecińskiej na razie stoją jedynie filary, to do prowadzenia działalności w parku chętne są już dwie firmy (Panattoni szuka też kolejnych). Jedną z nich jest Omnipack, która obsługuje sklepy internetowe i wysyła towar do zamawiających - Będziemy mieć tu centrum dystrybucyjne. Planujemy tu 6,5 tys. mkw. magazynu, który umożliwi nam szybką ekspansję na rynki zagraniczne, czyli dostawy do Niemiec na następny dzień. Będziemy przyjmować towar, pakować go i wysyłać do klienta. Tu będzie pracowało kilkadziesiąt osób – mówił w piątek GL Karol Milewski, współzałożyciel Omnipack. Drugim najemcą Panattoni Park będzie Logoplast, która zajmuje się projektowaniem i produkcją opakowań z tworzywa sztucznego i działa już w 15 krajach, gdzie ma 63 fabryki.

Dlaczego park logistyczno-przemysłowy powstaje w naszym mieście? - Zauważyliśmy duże zainteresowanie Gorzowem. To wynika z bliskości granicy z Niemcami. Poza tym Gorzów, ponad 100-tysięczne miasto, ma jeszcze ludzi do pracy – mówił Śrama z Panattoni.

Zbudowanie parku logistyczno-przemysłowego powoduje, że już niemal w całości zajęty zostaje teren, jaki w tej części miasta ma Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Zostało jej tu około pięć z prawie stu hektarów. - Mamy bezrobocie na bardzo niskim poziomie, ale to, że przychodzą nowi inwestorzy, podnosi rynek na wyższy poziom – mówił Krzysztof Kielec, prezes strefy. Jego zdaniem, a także zdaniem, prezydenta Wójcickiego, pojawienie się nowego inwestora, przyczyni się do wzrostu płac w Gorzowie. W styczniu bezrobocie w Gorzowie wynosiło 2,2 proc., więc firmy będą musiały kusić pracowników wyższymi zarobkami.

Niedawno przebudowano część ul. Szczecińskiej, którą dojeżdża się do strefy. Do parku logistycznego droga wiedzie jednak przez dziurawy odcinek. - Mamy w planach jego wyremontowanie. Chcemy to zrobić do granic miasta. Na razie, gdy jeździ tędy ciężki sprzęt, nie ma to sensu – mówił J. Wójcicki. Czytaj również:

