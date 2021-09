Ten sezon Energa Basket Ligi Kobiet będzie ekscytujący! A AZS AJP Gorzów ma być w nim wysoko

Trener AZS AJP Dariusz Maciejewski z asystentem Robertem Pieczyrakiem i drugim z asystentem Januszem Kopaczewskim w pełni zdawali sobie sprawę z tego, że do rozgrywek ligowych będą szykować się w niekompletnym składzie.

Sztab szkoleniowy, budując kadrę, był świadomy tego, że przynajmniej jedna z nowych zawodniczek, to jest Anna Makurat pojawi się na treningach w hali AJP przy ul. Chopina w październiku. A to z tego względu, że w czerwcu przeszła zabieg kręgosłupa i jeszcze przez dwa tygodnie powinna ćwiczyć indywidualnie. W klubie brano pod uwagę też to, że Stephanie Jones we wrześniu może rywalizować o mistrzowski tytuł w WNBA z Connecticut Sun i nie będzie dostępna w Polsce. I faktycznie, amerykańska podkoszowa awansowała do półfinałów, więc jej przybycie do Gorzowa będzie uzależnione od rywalizacji z Chicago Sky. Stąd nie można wykluczyć, że Amerykanka zamelduje się nad Wartą pod koniec miesiąca, bo należy założyć, że po zakończeniu ligi dostanie przerwę i od razu nie zacznie trenować w AZS-ie.