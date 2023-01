Ten spektakl to prawdziwy rekordzista. "Trzy razy Piaf" zagrają już... 232. raz!

W te liczby aż trudno uwierzyć! Spektakl „Trzy razy Piaf” grany jest już od prawie 16 lat! Do tej pory odbyło się jego 231. przedstawień. A gdy w sobotę 28 stycznia spektakl będzie grany już po raz 232., to będzie to 5810. dzień od premiery, która miała miejsce 3 marca 2007 roku.

Sobotnie przedstawienie odbędzie się na Scenie Kameralnej Teatru Osterwy. Miejsce nie jest przypadkowe. Widzowie znów zasiądą bowiem przy stolikach i będą mogli poczuć się jak w paryskiej kawiarni.