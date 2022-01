Ten XVII-wieczny kościół remontują gliną, a pomalują... twarogiem

- Renowacja tego kościoła to wielka przygoda i niesłychana radość - mówi konserwator zabytków Michał Jarosiński. Stoimy przed kościółkiem w Lubiechni Małej. To licząca kilkudziesięciu mieszkańców wieś koło Rzepina. Powstała prawdopodobnie w XIV wieku. Wtedy też postawiono we wsi pierwszy kościół. W czasie wojny 30-letniej (1618-1648) został on jednak zniszczony i w jego miejsce postawiono nową świątynię. Mały kościółek pw. Podwyższenia Krzyża Świętego stoi tutaj od 1669 r. Przez lata modlili się w nim niemieccy ewangelicy, a w 1947 r. świątynia została poświęcona na potrzeby obrządku katolickiego.