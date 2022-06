Tłumy kibiców z Gorzowa na Grand Prix Niemiec

Kibice dwukrotnego mistrza świata byli w sobotę bodaj najliczniejszą grupą na Bergring Teterow Arena. Owszem, część z nich stanowili kibice z Niemiec, ale większość z nich to byli Polacy, a wśród nich Lubuszanie. Grup w szalikach Stali czy koszulkach z nazwiskiem Zmarzlika było co najmniej kilkadziesiąt. Po zawodach mieli oni powody do radości. Kapitan Moich Bermudów Stali Gorzów zajął w nich drugie miejsce za Patrykiem Dudkiem, który też cieszy się sporą sympatią wśród kibiców zza Odry.

Jak bawili się lubuscy kibice, zobaczcie w naszej galerii z Grand Prix Niemiec.



Czytaj również:

Co to był za wieczór! Patryk Dudek i Bartosz Zmarzlik dominatorami w Niemczech