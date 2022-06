To będzie bieg z wieloma zakrętami, aby ludzie mogli wyjść na prostą

- Przez ten bieg chcemy pokazać, co się dzieje w Gorzowie: że u nas jest zielone światło do tego, aby przez sport zachęcać do przemian życiowych - mówił we wtorek 28 czerwca Tomasz Manikowski. To gorzowski radny, ale przede wszystkim osoba, która pomaga wychodzić innym z życiowych zakrętów (np. bezdomności, alkoholizmu). Jest on też pomysłodawcą biegu „Z pasji do Gorzowa”. To bieg wyjątkowy, bo biec w nim będą osoby ze słabościami.