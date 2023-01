To będzie drogowa inwestycja roku w Gorzowie. Ile może kosztować? Co się zmieni na drogach?

- Oferty są teraz analizowane – mówiła nam w poniedziałkowe południe Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich (ta miejska spółka odpowiada za tę inwestycję). Jeśli nie będzie zastrzeżeń co do dokumentów, już w najbliższych tygodniach należy spodziewać się rozstrzygnięcia przetargu, a wiosną rozpoczęcia robót.

Przebudowa Kosynierów Gdyńskich. Co się zmieni?

W ramach jednej dużej inwestycji wymieniona ma zostać nawierzchnia ul. Kosynierów Gdyńskich na odcinku od ronda przy IV Liceum Ogólnokształcącym do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Oprócz tego przebudowane ma zostać skrzyżowanie ulic: Kosynierów Gdyńskich, Słowiańskiej, Żwirowej i Roosevelta, gdzie na trzech pierwszych ulicach powstaną dodatkowe pasy ruchu. W związku z tym z każdej z czterech ulic będzie można wjechać na skrzyżowanie jednym z trzech pasów: do skrętu w lewo, do jazdy na wprost i do skrętu w prawo. Przy okazji powstaną też dwie zatoki autobusowe przy ul. Żwirowej. Obie będą naprzeciwko siebie, mniej więcej tuż przed wjazdem na tzw. plac cyrkowy w parku Słowiańskim (dzisiejszy przystanek w stronę cmentarza będzie więc nieco przesunięty w głąb ulicy).