To będzie szaleństwo na Starym Rynku! Zimowa jazda przez cały weekend

To ma być spora atrakcja dla najmłodszych. W piątek od 15.00 do 20.00, w sobotę od 11.00 do 20.00 i w niedzielę od 10.00 do 15.00 na Starym Rynku w Gorzowie rozstawi się miasteczko „Przebojowej zimy z radiem Zet”.

- Będzie można pojeździć na łyżwach, korzystając z darmowej wypożyczalni sprzętu, pościgać się na biegówkach, pozjeżdżać na „pontonach” w strefie snowtubingu. Najmłodsi, pod okiem instruktorów, będą mogli spróbować swoich sił na snowboardzie. Wszystko odbędzie się na matach igielitowych gwarantujących dobrą zabawę bez względu na panującą aurę - informuje Michał Aleksandrowicz z Eurozetu.

W sobotę wieczorem będzie można z kolei przyjrzeć się pracy radiowców, bo z Gorzowa będzie nadawana radiowa lista przebojów.

