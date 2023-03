To będzie wydarzenie roku! Teresa Werner zaśpiewa w Gorzowie!

Dla miłośników „szlagierów”, czyli śląskich hitów, to będzie wydarzenie roku w Gorzowie. Za kilka tygodni w Teatrze Osterwy zaśpiewa Teresa Werner. To niekwestionowana diwa śląskiej piosenki. Klipy z jej utworami w serwisie You Tube mają po kilkadziesiąt milionów odsłon!