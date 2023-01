To było kubeczkowe szaleństwo! Kubki z „owieczkami z Gorzowa” rozeszły się wszystkie!

- Rozdaliśmy wszystkie kubki, jakie tylko byliśmy w stanie wziąć na tę akcję. A było ich kilkaset - mówi nam Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji w gorzowskim urzędzie miasta. W czwartkowe popołudnie miejscy urzędnicy w dwóch autobusach elektrycznych, które jeżdżą na linii 125 rozdawali gadżety związane z „elektrykami”. Były to kalendarze oraz zielone kubeczki z wizerunkiem owieczek, który zdobi gorzowskie autobusy elektryczne.

By dostać kubeczek, trzeba było odpowiedzieć na proste pytanie związane z autobusami elektrycznymi. Urzędnicy pytali m.in. o liczbę autobusów elektrycznych jeżdżących po mieście (jest ich osiem sztuk), ich zasięg na jednym ładowaniu (około 90-100 km), liczbę linii, które obsługują (trzy: 124, 125, 126) oraz nazwę firmy, która wyprodukowała je dla Gorzowa (Solaris).

Autobusy elektryczne wożą pasażerów po Gorzowie od 13 grudnia 2022. Wraz ze stacjami ładowania kosztowały 30,724 mln zł. Stacja normalnego ładowania została zbudowana w zajezdni MZK przy ul. Kostrzyńskiej (tu wszystkie autobusy można ładować w tym samym czasie, zajmuje to 3-4 godziny). Stacje szybkiego ładowania zbudowano na pętlach przy ulicach: Dekerta, Marcinkowskiego i Śląskiej. W nich autobusy doładowuje się mniej więcej co trzeci kurs, a zajmuje to 5-7 minut.