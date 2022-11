To było nieuniknione. AZS AJP Gorzów gromi MKS Pruszków i jest nowym liderem Energa Basket Ligi Kobiet

Taki meczom jak ten niedzielny (13 listopada), rozgrywany w hali AJP przy ul. Chopina, przyświeca kilka zasad. Jedną z głównych jest ta, by nie zlekceważyć przeciwnika, który w tym sezonie nie wygrał ani razu. I to zadanie przeciw beniaminkowi rozgrywek było wykonywane od początku. Niepokonany wicelider tabeli już w 4 min zbudował bezpieczną, 8-punktową przewagę, po tym jak zza łuku trafiły do kosza Zoe Wadoux i Lindsay Allen. A po kolejnych dwóch minutach na parkiecie mogły pojawić się rezerwowe, jak Julia Bazan, Chantel Horvat i trochę później Karolina Matkowska. Wszystko więc było realizowane zgodnie z przyjętym planem. Ale to nie znaczy, że gorzowianki nie przytrafiały się błędy, choćby takie jak błąd 24 sekund. To zdarzało się i wtedy, gry akademiczki grały pierwszym składem, i wówczas, pod koniec pierwszej kwarty, gdy na boisku przebywały zmienniczki. Warto dodać, że kolejny raz zabrakło kapitan Dominiki Fiszer, występującej na rozegraniu.