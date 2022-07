To cały czas Lubuskie, a widoki, jak Paryża, czy Sardynii. Warto pojechać też wieczorem. Zobacz zdjęcia

Umbrella Sky. Parasolki we Wschowie

Pierwszy raz kolorowe parasole nad ulicą zawiesiła agencja Sextafeira Produções w Portugalii. The Umbrella Sky Project miał towarzyszyć festiwalowi sztuki. To był 2012 rok. Mija dekada, a pomysł na wykorzystanie parasoli w roli letnich ozdób na ulicach powielany jest na całym świecie. Wiszące wysoko parasole zdobiły Paryż, Stambuł, czy Sardynię, a w Polsce Warszawę, Łódź, Tarnów, Leszno i wiele innych miast.

Od połowy czerwca instalacja z kolorowych parasolek zdobi ulicę Kilińskiego we Wschowie. Wiszące, kolorowe parasole wyglądają bajecznie.