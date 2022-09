To frajda dla dzieci i rodziców. Można było zajrzeć w każdy zakamarek zajezdni MZK

Taki dzień zdarza się raz na rok, a czasami nawet raz na kilka lat. W sobotę 17 września mógł zobaczyć niemal każdy zakamarek zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji. Tego dnia miejski przewoźnik zorganizował nowiem dzień otwarty dla mieszkańców. Każdy chętny mógł wejść do miejsca, w którym naprawiane są autobusy czy tramwaje. Mógł też wejść niemal do każdego dostępnego pojazdu, jakim dysponuje MZK. Ba! Chętni mogli nawet poprowadzić - na terenie zajezdni - nowego Twista, czyli tramwaj z bydgoskiej Pesy.

- Po trzech latach przerwy znów zapraszamy mieszkańców, by zobaczyli, jak zajezdnia się zmieniła i jak się zmienia się w dalszym ciągu. Na zapleczu zajezdni powstają bowiem stacje ładowania autobusów elektrycznych - mówił nam na początku dnia otwartego Marcin Pejski, rzecznik MZK.

Dzień otwarty w gorzowskiej zajezdni to część Europejskiego Tygodnia Mobilności. Rozpoczął się on 16 września i potrwa do czwartku 22 września. Tego dnia obchodzony będzie Dzień bez Samochodu. W związku z tym komunikacja miejska w Gorzowie będzie w czwartek darmowa.

