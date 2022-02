To gratka dla miłośników teatru. Jacek Głomb opowie o znanym reżyserze

- Wszystkie inne wywiady z nim zaczynają się od „Ósemek”, a ja chciałem pogadać o dzieciństwie i młodości. Gadaliśmy więc intensywnie w czerwcu 2019 roku i udało się wtedy doprowadzić rozmowę do początków 1982 roku, do początku stanu wojennego w Polsce. Potem obaj nie bardzo mieliśmy czas na „drugą połowę” rozmowy. To znaczy, jak ja miałem czas na rozmowę, on nie miał. I na odwrót. A potem Leszka zabrakło... - mówi Jacek Głomb, znany reżyser teatralny i dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy.