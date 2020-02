To już oficjalne. Od 1 kwietnia 24 zł za śmieci w Gorzowie

Opłata za wywóz śmieci w Gorzowie, Bogdańcu, Deszcznie, Kłodawie, Lubiszynie i Santoku wzrośnie z 15 zł do 24 zł od osoby. Tak we wtorek 18 lutego zdecydowało zgromadzenie Związku Celowego Gmin MG-6, które odpowiada za nasze śmieci.

Stawka za wywóz śmieci wzrasta m.in. dlatego, że z roku na rok idzie w górę tzw. opłata środowiskowa za składowanie odpadów. Poza tym wchodzi w życie obowiązek segregowania śmieci przez wszystkich. A to z kolei oznacza, że śmieciarki będą jeździły częściej i wzrosną wydatki na paliwo. Do tej pory do tych, którzy nie segregowali odpadów, śmieciarka przyjeżdżała rzadziej niż będzie jeździć po zmianach - gdy ta grupa będzie już musiała segregować.

Zgromadzenie MG-6 ustaliło we wtorek także kwotę, która będzie pobierana za niesegregowanie śmieci (potocznie mówi się, że to „kara” za brak segregacji). Będzie wynosiła 48 zł. MG-6 nie wyklucza, że może ona jednak w przyszłości wzrosnąć do... trzykrotności lub nawet czterokrotności opłaty za segregowane śmieci.