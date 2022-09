To już ostatni weekend z Dobry Wieczór Gorzów. Kto na nim zagra?

„Dobry wieczór” Gorzów mówi w tym roku już po raz trzeci. Impreza pojawiła się w kalendarzu kulturalnym miasta w pandemicznym roku 2020 i zastąpiła Dni Gorzowa, z których magistrat zrezygnował tuż po wybuchu pandemii koronawirusa. W tym roku impreza odbywała się więc już po raz trzeci.

19 czerwca oficjalnie zainaugurował ją koncert Krystyny Prońko. W kolejne weekendy na scenie pojawiali się m.in. Roksana Węgiel, Sorry Boys, Cichoński - Torres Band. Cykl zmierza jednak do końca. 9 i 10 września odbędą się dwa ostatnie koncerty. Za to jakie!