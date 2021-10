To nie był dzień gorzowian. Budnex Stal ponownie bez punktu. Tym razem z Ostrovią Ostrów

Skoro spotkały się ze sobą dwa miasta, mające kluby żużlowe, a na trybunach zasiedli Rafał Karczmarz i Kamil Nowacki, więc zawodnicy ekstraligowej Stali, to można ten mecz opisać tak jak jeden z wyścigów. Był to po prostu bieg bez historii. Bo nawet jeśli po wyjściu z taśmy, a w tym przypadku na początku tego starcia, gorzowianie wyszli na prowadzenie, to już po wyjściu z „trzeciego” wirażu je stracili i kolejne dwa i pół okrążenia pokonywali gęsiego. Tak jak by nie dopasowali swojego sprzętu do warunków torowych.

Innymi słowy, jeszcze w 3 min było 2:0, a siedem minut później 3:3, ale później przewaga na korzyść niepokonanej ekipy w tym sezonie już tylko rosła. Podopieczni Oskara Ser-piny grali nieskutecznie, wolno i bez pomysłu. A do tego urazu doznał Wiktor Bronowski. To nie był ich dzień.