- To nie jest liga podwórkowa. Niektórzy muszą zrozumieć, że nikt się przed nami nie położy - mówił trener Stilonu Gorzów Kamil Michniewicz

Trenerze, z czego wynikała tak duża dysproporcja w grze waszego zespołu w pierwszej i drugiej połowie?

- Przede wszystkim ze zmian. W pierwszej połowie tempo meczu było naprawdę fajne, mimo tego, że popełniliśmy karygodne, wręcz juniorskie błędy. Po przerwie nasza gra nie wyglądała dobrze i nie mamy się co oszukiwać. Nie dojechaliśmy na to spotkanie. Może na boisku pojawiło się zbyt dużo młodych twarzy. Musimy jeszcze sięgnąć po doświadczenie. Szkoda, że w tym meczu nie zagrali Piotrek Majerczyk i Krzysiek Kaczmarczyk. Jest to dla nas lekcja na całą rundę, bo jeżeli chcemy walczyć o awans, to musimy mieć szeroką ławkę ludzi o zbliżonym poziomie. Na dzisiaj tak jeszcze nie jest.