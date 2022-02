To nie koniec przerażającej pogody. Wichura znów uderzy. Synoptycy ostrzegają!

Bardzo silny wiatr, który w porywach osiągał nawet 130 km/h ma słabnąć nieznacznie w czwartek (17 lutego) późnymi godzinami popołudniowymi. Jego skutki odczuwalne są w całej Polsce.

- Aktualnie z północy na południe województwa lubuskiego przemieszcza się kolejna strefa frontowa, przynosząc przelotne opady deszczu oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie porywy mogą osiągać do 120 km/h. Miejscami mogą wystąpić również burze oraz opady krupy śnieżnej. Po południu porywy wiatru osłabną do 80 km/h - poinformowało tuż przed godz. 13.00 IMGW.